Reprodução ABC7 Voo da Lufthansa nos Estados Unidos registrou "pouso difícil" nesta semana

Um avião operado pela Lufthansa Airlines, que fazia o trajeto de Frankfurt, na Alemanha, para Los Angeles, nos Estados Unidos, registrou um "pouso difícil", que foi capturado em vídeo. Nas imagens, é possível ver o Boeing 747 derrapando na pista e depois quicando no chão ao tentar pousar.

Segundos depois, a aeronave decola novamente e voa por mais alguns minutos antes de finalmente conseguir pousar com segurança no aeroporto de Los Angeles na última terça-feira (23).

Veja:

Na gravação da Airline Videos Live, o comentarista aparece impressionado com o momento em que o avião tenta aterrissar pela primeira vez: "O quê? Ei, ei, ei", diz ele. "Estamos conseguindo isso. Caramba. Uau. Acho que essa é a aterrissagem mais difícil que já pegamos em nossa transmissão."

Em comunicado ao jornal USA Today , a Lufthansa Airlines afirmou que o voo teve um "pouso difícil", mas que, dos 326 passageiros e 19 tripulantes que estavam a bordo, ninguém ficou ferido com o incidente.

A companhia ainda disse que, após o ocorrido, a aeronave voou de volta para Frankfurt depois de “avaliação da tripulação da cabine, consulta com o departamento técnico no local e em Frankfurt e uma inspeção visual inicial”, onde será submetido a uma inspeção mais aprofundada.

A Airline Videos Live geralmente registra vídeos de quando os aviões decolam e pousam no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX). As transmissões começaram em 2019 e podem ser vistas no canal do YouTube deles.

