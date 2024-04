Reprodução/Nypost Pitbulls são treinados a matar gatos em Nova York

Responsáveis por organizar brigas ilegais de pitbulls estão ultrapassando todos os limites. Em Nova York , nos Estados Unidos , os cachorros estão sendo treinados a caçar gatos vivos antes dos embates. As imagens desses treinos estão circulando nas redes sociais.

Segundo o Little Wanderes NYC, ONG de apoio aos animais, a prática é antiga, mas vem aumentando nos últimos meses. Cofundadora do grupo, Courtney Chandel afirma que, mesmo com as denúncias, as autoridades não tomam providências.

"Isso vem acontecendo há anos e anos nos projetos [de habitação] de Gun Hill e Parkland, e essa é a realidade. Minha pergunta é: onde está a Polícia de Nova York? Onde está a Autoridade de Habitação da Cidade de Nova York? As autoridades precisam começar a agir", disse.

“As pessoas ligaram para o 311 no passado sobre esse problema e nada aconteceu. Este crime começaria a ser investigado pela polícia, mas não foi. É de conhecimento público. Não é nenhum grande segredo e está acontecendo em todo lugar", continuou.

O Little Wanderers publicou um vídeo que mostra um pitbull atacando um gato preto e branco, com o felino sendo devorado. Outro post mostra um bandido encapuzado sequestrando um gato na porta da frente de um apartamento. Nenhuma autoridade de Nova York comentou as queixas.

