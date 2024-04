Reprodução/redes sociais Prefeito fica sem calças durante evento em escola na Colômbia

Jorge Elías Chams, o prefeito da cidade de Sabanalarga, na Colômbia, protagonizou um momento constrangedor enquanto discursava em um evento numa escola local: suas calças caíram na frente de todo o público.

Pessoas que gravavam o discurso e capturaram o incidente compartilharam os registros nas redes sociais. Confira:

Jorge Elias Chams, prefeito de Sabanalarga, na Colômbia, fica sem calça durante discurso. Vídeo: Reprodução/Redes sociais. pic.twitter.com/0InVqOaybl — Igembeald (@igembed) April 23, 2024

O incidente aconteceu na última segunda-feira (15), durante um evento de celebração dos 109 anos da Instituição Educativa Codesa.

A queda das calças de Chams arrancou risadas de todos os presentes, inclusive o mandatário. "Hoje ficará para a história. Perdi 8 quilos", disse aos risos após se recompor.

