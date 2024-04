Jessica Alva Piedra/Wikipedia Imagem sem data de Ana Estrada, paciente peruana que pediu para ser submetida a uma eutanásia

Uma mulher morreu por eutanásia no Peru depois de receber autorização da Suprema Corte do país em 2022 e se tornou a primeira pessoa no país a ir a óbito a paritr do procedimento.



Ana Estela tinha 45 anos e sofria de uma doença degenerativa. Ela foi submetida à morte assistida no domingo (21). O método utilizado para a eutanásia não foi divulgado.

"Ana tornou-se o rosto dessa causa justa que visa defender a dignidade do princípio ao fim e a liberdade de decidir sobre nossas vidas e nossos corpos. (...) O caso de Ana permitiu que a Justiça peruana reconhecesse, pela primeira vez em sua história, que todos temos o direito de morrer com dignidade", disse sua advogada, Josefina Gayoso, em comunicado.

Segundo Gayoso, a eutanásia foi realizada de acordo com o "Plano e Protocolo de Morte Digna" aplicável a Ana, aprovado pelo Seguro Social de Saúde do Estado peruano.

Ana Estrada pediu para pôr um fim à própria vida por eutanásia em fevereiro de 2021. No comunicado, sua advogada disse que Ana "partiu agradecida a todas as pessoas que ecoaram a sua voz".

Decisão da justiça

A decisão da Suprema Corte de Justiça do Peru em reconhecer o direito de Ana Estrada de morrer aconteceu em julho de 2022. A sentença foi aprovada por quatro votos, e dois magistrados foram contrários. É a primeira vez que a maior instância da Justiça do Peru permite uma eutanásia.

A sentença da Justiça diz que se deve "entender por eutanásia a ação de um médico de fornecer de forma direta (oral ou intravenosa) um fármaco destinado a pôr fim à sua vida".

A Justiça peruana deu ordem ao Ministério da Saúde para respeitar a decisão dela. Em janeiro, Ana escolheu o médico para realizar sua eutanásia após a resolução das observações ao protocolo pelo seguro social.