Reprodução/Wikimedia Commons Vista geral de Memphis

Um tiroteio em uma festa nos Estados Unidos neste sábado (20) deixou ao menos dois mortos e feridos, segundo a polícia local. O caso aconteceu em Memphis, no Tennessee.

“Durante a investigação de acompanhamento, descobrimos que havia 8 vítimas no total, com duas delas mortas no local”, disse a polícia de Memphis em um comunicado publicado no X.

A polícia afirmou, ainda, que um dos feridos permanece em estado crítico, enquanto outro já foi liberado.

“Esta era uma festa de quarteirão que acontecia sem autorização”, disse a polícia. A festa do quarteirão contou com cerca de 200-300 pessoas.

De acordo com a CBS News, a chefe interina da Polícia de Memphis, Cerelyn Davis, afirmou que ao menos dois suspeitos estão sendo procurados.

“Acreditamos que há pelo menos dois indivíduos que dispararam armas durante este incidente”, disse Davis à CBS News.

