Wikimedia Commons Helicópteros do modelo SH-60K e SH-60J

Dois helicópteros militares colidiram no ar e depois caíram no Japão na noite deste sábado (20). As Forças de Autodefesa (FAD) japonesas comunicaram que as aeronaves foram encontradas perto da costa perto das ilhas Izu, no Pacífico.

Até o momento, um tripulante morreu e outros sete estão desaparecidos.

O ministro da Defesa, Minoru Kihara, afirmou à imprensa que os socorristas "detectaram o que se acredita ser partes de uma aeronave no mar".

"Até o momento, as causas são desconhecidas, mas devemos primeiro fazer o possível para salvar vidas", adicionou Kihara. O ministro afirmou, ainda, que as aeronaves estavam "realizando manobras para combater submarinos durante a noite".

As FAD informaram que a comunicação com um dos helicópteros foi perdida às 22h38 (13h38 GMT) e cerca de 25 minutos depois, as autoridades perceberam que haviam perdido contato com a segunda aeronave.

