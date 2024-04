Reprodução/redes sociais Atentado contra FDI no Hebron deixa dois palestinos mortos

Dois homens palestinos foram mortos durante um atentado contra as Forças de Defesa de Israel (FDI), nos arredores da cidade de Hebron, na Cisjordânia, na manhã deste domingo (21). De acordo com soldados israelenses, houve uma troca de tiros com os palestinos, que também tentaram esfaquear os integrantes das tropas.

Segundo os soldados, a dupla se aproximou de um cruzamento em Beit Einun, por volta das 7h (horário local). Em seguida, um dos homens sacou uma faca e tentou esfaqueá-los, e o segundo abriu fogo com uma arma.

Os soldados trocaram tiros contra a dupla para 'neutralizá-los', disse a IDF. Nenhum soldado ficou ferido, e os dois homens morreram.

Vídeos da troca de tiros circulam nas redes. Confira:

*עדכון תנועה-אירוע בטחוני*

*ראשון | י״ג ניסן התשפ״ד 21/04/24 | 7:40*



שערי הישוב וכביש 60 *פתוחים לתנועה*.



עדכון אירוע:

באיזור השעה 7:10 בוצע ירי וניסיון דקירה של כח צבאי בבית ענון. 2 מחבלים מחוסלים.

ב"ה, אין נפגעים לכוחותנו.



_דוברות קרית ארבע חברון_ pic.twitter.com/Bypij9OLnM — דבורה 🐝⁦🇮🇱 (@devorah555) April 21, 2024

