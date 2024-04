Reprodução/Youtube Rafh abriga mais de 1,4 milhão de refugiados

Um ataque efetuado pelas forças israelenses em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, matou pelo menos 22 pessoas.

De acordo com a agência de notícias palestina Wafa, entre as vítimas do bombardeio que atingiu várias casas da cidade do enclave estão 18 menores de idade.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas, afirmou que pouco mais de 34 mil pessoas foram mortas na região desde o dia 7 de outubro.

Em meio a escalada do conflito no Oriente Médio, principalmente depois das tensões entre Israel e Irã, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, destacou a necessidade de "acalmar" a situação.

"Falei com o ministro das Relações Exteriores iraniano antes do ataque. Não descartamos a chance de conversar nos próximos dias, porque apesar de termos posições e ideias diferentes, devemos tentar acalmar a tensão", analisou o vice-premiê.

A agência de notícias iraniana Irna informou que o chanceler do país, Hossein Amirabdollahian, apelou junto com seu homólogo omanense, Sayyid Badr Al-Busaidi, por um cessar-fogo imediato em Gaza para o envio de ajuda humanitária ao enclave palestino.

