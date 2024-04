JEENAH MOON O ex-presidente Donald Trump deixa o tribunal de Manhattan, em Nova York, em 18 de abril de 2024

Nesta sexta-feira (19), um homem ateou fogo em si mesmo em um parte em frente ao tribunal onde acontecia o julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Nova York.

O homem, identificado como Maxwell Azzarello, de 37 anos, foi levado ao hospital em estado crítico. Ele não resistiu aos ferimentos das queimaduras e faleceu.

Antes de atear fogo a si mesmo, Azzarello molhou seu corpo com um líquido (provavelmente gasolina) e jogou panfletos de teorias da conspiração para o alto, segundo o relato de testemunhas.

À BBC News, o Departamento de Polícia de Nova York afirmou que a "investigação policial está em andamento" sobre o incidente e que "não há preocupações adicionais de segurança neste momento".

Segundo a investigação, Azzarello chegou em Nova York na última semana. Natural da Flórida, ele não tinha antecedentes criminais. Entretanto, ele investigado na Flórida, como 'teorista da conspiração' pela polícia.

Além de postagens sobre um 'golpe apocalíptico fascista', ele chegou a postar nas redes sobre o que planejava fazer no dia do julgamento de Trump. Autoridades informaram que não há sinais de que ele focava em Trump ou em outra personalidade presente no local.

No momento do incidente, o ex-mandatário estava dentro do tribunal. Ele saiu do local acompanhado por um agente do serviço secreto. Depois que a situação foi controlada, Trump foi conduzido de volta ao tribunal.

O ex-mandatário não se manifestou sobre o homem que se incendiou.

