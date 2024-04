Reprodução/redes sociais Menino de 10 anos confessa assassinato de desconhecido no Texas

Na última semana, um menino de 10 anos do Texas confessou ter matado um estranho em 2022. Apesar da confissão, o jovem não pode ser acusado do crime, segundo a lei estadual.

Na confissão, o menino descreveu detalhes importantes sobre o assassinato de Brandon O’Quinn Rasberry, de 32 anos. No dia 18 de janeiro de 2022, Rasberry foi encontrado morto em seu trailer com um único ferimento de bala na cabeça e dois pequenos ferimentos de raspão em cada uma das mãos, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Gonzales.

O caso intrigou as autoridades por mais de dois anos. A investigação indica que Rasberry estava morto há dois dias antes de ser dado como desaparecido pelo seu patrão.

A polícia analisou os dados do telefone de Raspberry e entrevistou vários vizinhos, mas todas as pistas se desencontravam. Isso se estendeu até a semana passada, quando o diretor de uma escola local relatou a confissão do aluno à polícia.

"Com base nesta informação, o delegado contatou a Divisão de Investigação Criminal do Gabinete do Xerife do Condado de Gonzales. Os investigadores determinaram, com base nas informações que a criança contou à escola, que ela pode ter conhecimento sobre o assassinato de Brandon", afirmou o departamento.

O menino, cuja identidade não foi revelada, "descreveu em detalhes" à polícia o assassinato que cometeu quando tinha apenas 7 anos de idade. Ele relatou que estava visitando seu avô, que morava no mesmo parque de trailers que Rasberry na época.

A criança afirmou que, na noite do crime, pegou uma pistola de 9 milímetros do porta-luvas da camionete do avô e entrou no trailer de Rasberry.

"A criança disse que viu Brandon dormindo, aproximou-se e disparou a arma de fogo contra ele, atingindo-o uma vez na cabeça", afirmou a polícia.

"A criança afirmou que, quando estava a sair do trailer, disparou a arma de fogo outra vez contra o sofá. A criança saiu então do trailer e devolveu a arma de fogo ao porta-luvas da camionete."

De acordo com os investigadores, o rapaz não tinha um motivo claro para o crime. Ele admitiu que nunca tinha conhecido a vítima e que nem sequer sabia o seu nome.

"Perguntaram ao menino se estava zangado com Brandon por alguma razão ou se Brandon tinha feito alguma coisa que o deixasse zangado. A criança afirmou que não", disse a polícia.

Nesse mesmo dia, a polícia localizou a arma suspeita numa loja de penhores à qual o avô da criança a tinha vendido. Mais tarde, a arma foi comparada com cartuchos de munições recolhidos no local do crime.

Apesar da confissão, o garoto não pode ser acusado da morte de Rasberry. A lei do Texas determina que uma criança não pode ser responsável por um crime antes dos 10 anos de idade.

Ele foi detido preventivamente por 72 horas após a sua confissão. Em seguida, foi levado para um hospital psiquiátrico em San Antonio, Texas, para avaliação e tratamento.

