As restrições de voos no Irã, que foram impostas após os ataques aéreos realizados por Israel nesta sexta-feira (19), foram oficialmente encerradas. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Organização da Aviação Civil iraniana, confirmando o restabelecimento das operações normais nos principais aeroportos do país.

As primeiras explosões ocorreram perto de uma base militar em Isfahan, levando o Irã a determinar a suspensão dos voos como medida de precaução. No entanto, após a avaliação da situação e a ausência de novos incidentes, as autoridades iranianas decidiram liberar as restrições operacionais.

A CNN informou que Israel realizou um ataque aéreo contra o Irã, o que gerou uma resposta imediata por parte das autoridades iranianas. As explosões e a escalada de tensões provocaram um cenário de cautela e interrupção temporária dos serviços aéreos nos principais aeroportos de Teerã.

Com o encerramento das paralisações, os passageiros voltaram a ter autorização para embarcar e desembarcar nos aeroportos de Mehrabad e Imam Khomeini, que são os dois principais terminais aéreos da capital iraniana. As companhias aéreas estão autorizadas a retomar os voos regulares, restabelecendo assim o fluxo de transporte aéreo no país.

Entenda o caso



Israel realizou um ataque aéreo de Israel na região central do Irã, como resposta aos ataques realizados pelo governo iraniano no último sábado (13).

O Irã lançou mais de 200 drones e mísseis em direção à região de Israel como retaliação por um ataque anterior dos israelenses que resultou na morte de oficiais na embaixada iraniana na Síria no início de abril.

Além dos ataques aéreos, hoje também ocorreu um incidente na embaixada do Irã em Paris, na França. Um homem foi preso ao entrar sem permissão no local, levantando suspeitas de que estivesse portando uma bomba.

No entanto, após uma revista, verificou-se que ele não tinha nenhum artefato perigoso consigo.

