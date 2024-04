Reprodução - 12.10.2023 Antony Blinken e Benjamin Netanyahu

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira (19) que o país não está envolvido em operações ofensivas no Oriente Médio, na esteira da suposta tentativa de ataque de Israel contra Isfahan, no Irã.

Em coletiva de imprensa em Capri, sul da Itália, após a cúpula de ministros das Relações Exteriores do G7, o chefe da diplomacia americana acrescentou que os Estados Unidos trabalham "por uma desescalada" da tensão no Oriente Médio.

"Não estamos envolvidos em nenhuma operação ofensiva. Não quero dizer mais, não estamos envolvidos", afirmou. Blinken, no entanto, assegurou que o G7 está "empenhado pela segurança de Israel".

