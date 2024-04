Pixabay Foto da bandeira do Iraque

Uma base militar das Forças de Mobilização Popular (PMF) , do Iraque , foi atacada na noite desta sexta-feira (19). Segundo a agência Reuters, uma explosão foi ouvida no local, que fica na província da Babilônia, ao sul da capital Bagdá. Ninguém ficou ferido.

As Forças de Mobilização Popular são aliadas do governo do Irã, que está em rota de colisão com Israel - nesta sexta, o Exército israelense bombardeou uma base miliar na cidade iraniana Isfahan.

Até o momento, entretanto, nenhum país reivindicou o ataque no Iraque. Com a escalada no conflito no Oriente Médio, diversos países da Europa e Ásia manifestaram preocupação.

Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira se reuniu com o chanceler de Israel e também pediu calma para os envolvidos na guerra .

