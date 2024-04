Reprodução/Divulgação Boeing 787-9 da LATAM

Um relatório preliminar da autoridade aeronáutica do Chile sobre o voo 800 da Latam do dia 11 de março, que deixou 50 pessoas feridas após uma perda de altitude brusca no ar, afirma que o assento do capitão sofreu um "movimento involuntário para a frente" em pleno voo.

O voo ia de Sydney para Santiago, com uma parada em Auckland. Durante a parte entre a Austrália e a Nova Zelândia, o Boeing 787 Dreamliner desceu cerca de 94 metros de repente - a diferença equivale à altura de um prédio de 31 andares. Com isso, alguns tripulantes e passageiros bateram a cabeça no teto.

De acordo com o relatório, a causa oficial da queda repentina ainda não foi determinada. O documento afirma que os funcionários que trabalharam no avião durante e antes do voo foram entrevistados, incluindo o pessoal de manutenção que "verificou o estado do assento do capitão".

Ainda de acordo com o documento, as autoridades estão analisando qualquer relação da queda repentina com os assentos no interior do cockpit (de onde a tripulação técnica toma lugar e opera a aeronave) da aeronave.

De acordo com a CNN, uma fonte próxima à investigação afirmou que tanto a caixa preta como o assento que se deslocou durante o voo serão enviados para os Estados Unidos.

A caixa preta será entregue ao National Transportation Safety Board (NTSB) e o assento do comandante será analisado pela FAA e pela Boeing, segundo o relatório.

Poucos dias após o incidente, a Boeing emitiu um alerta para as companhias aéreas que operam o Boeing 787 Dreamliner, aconselhando-as a realizar inspeções nos interruptores dos assentos do cockpit das aeronaves. Esta não foi a primeira vez que a empresa enviou um alerta desse tipo; um aviso semelhante já havia sido emitido às companhias aéreas em 2017.

Relembre o caso

No dia 11 de março, cerca de 50 pessoas ficaram feridas em um voo da Latam da Austrália para a Nova Zelândia. O avião perdeu altitude repentinamente, fazendo com que alguns tripulantes e passageiros batessem a cabeça no teto. Havia manchas de sangue dentro do avião, de acordo com as testemunhas, e doze pessoas foram levadas ao hospital.

De acordo com os passageiros, avião perdeu altitude de repente, o que fez com que algumas pessoas fossem jogadas contra o teto da cabine, conforme relatado pela imprensa local.

Todos passageiros e tripulantes receberam assistência imediata e foram examinados pela equipe médica do aeroporto, conforme informado pela Latam.

Alguns passageiros registraram o momento do incidente. Confira:

At least 50 people have been injured after a Latam Airlines flight from Sydney to Auckland suffered a mid-air incident. pic.twitter.com/pj6DhZyPcC — Boar News (@PhamDuyHien9) March 11, 2024

