Reprodução/redes sociais Tempestade deixou cerca de 150 mortos no Oriente Médio

Alguns países do Oriente Médio estão sofrendo com fortes tempestades nos últimos dias. As nações mais atingidas são Emirados Árabes Unidos , Afeganistão e Oman , além do Paquistão , que não faz parte do Oriente Médio. Até o momento, segundo autoridades locais, 150 pessoas morreram, 600 animais também não resistiram e mais de 1.200 casas foram destruídas.

No Afeganistão, o número total de óbitos chegou a 66 nesta quarta-feira (17). Já no Paquistão, a quantidade oficial de mortos é 65. A expectativa é que as regiões continuem sendo atingidas por chuvas fortes nos próximos dias. Por isso, os países permanecem em estado de alerta.

Na web, alguns vídeos de Dubai, nos Emirados Árabaes, mostram casas destruídas, rodovias inundadas e carros sendo arrastados com as fortes rajadas de vento. Os meios de comunicação oficiais do país relataram que as chuvas estabeleceram um recorde desde 1949, antes da formação dos Emirados em 1971.

Abaixo, veja alguns vídeos:

Veja uma compilação de vídeos da tempestade em Dubai, ontem... pic.twitter.com/bhb91tkC36 — MSP-Brasil (@mspbra) April 17, 2024

🇦🇪 Dubai foi afetada por uma chuva torrencial nesta terça. Em um dia choveu o equivalente ao esperado para dois anos.



De acordo com a Associated Press, as chuvas que atingiram a cidade podem ter sido acentuadas por um processo artificial chamado "semeadura de nuvens". Países… pic.twitter.com/zOw5mVonqD — Eixo Político (@eixopolitico) April 17, 2024

BREAKING: MAJOR FLOODS IN OMAN - 18 DEAD



Reason? pic.twitter.com/I9lxvQf8U5 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 17, 2024

