Um caso curioso agitou o noticiário dos Estados Unidos nesta semana. No sábado (13), a professora Erin Ward , de 45 anos, foi flagrada nua em seu carro com um adolescente de 17 anos, no condado de Douglas, em Nebraska.

Na ocasião, ambos foram encontrados por policiais que faziam uma ronda pela madrugada. No momento da abordagem, o jovem assumiu o volante, disparou em fuga, perdeu o controle do carro e acertou um muro dois quarteirões depois.

A história, porém, passou a ficar ainda mais interessante após uma descoberta do "NY Post", divulgada nesta terça-feira (16). De acordo com a publicação, Erin Ward é esposa de Doug Ward, um funcionário do alto escalão do governo norte-americano.

Segundo a reportagem, Erin não é somente casada com Doug há anos, como também tem três filhos com o diretor do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Doug Ward passou quase duas décadas no Comando Estratégico dos EUA, uma das divisões do Departamento de Defesa, com sede na Base Aérea de Offutt, em Omaha.

Prisão

Pior do que precisar dar explicações ao marido, Erin acabou sendo presa pela polícia de Nebraska ao admitir que estava tendo relações sexuais com um menor de idade.

Como o adolescente tem mais de 16 anos, idade de consentimento para relações sexuais pelo estado de Nebraska, a professora evitou as acusações legais de estupro.

Ainda assim, conforme informações do "NY Post", Erin foi acusada de crime de abuso sexual.

Aos policiais, Erin disse que é professora substituta de várias escolas da região, inclusive na do adolescente com quem se relacionou.

