Reprodução Caso com idosa aconteceu no Shopping Katy Mills Mall, no Texas





Na tarde de 1º de abril, uma visita rotineira ao Katy Mills Mall, em Houston, tornou-se uma experiência angustiante para a mãe de Trey Fleming, de 79 anos. O que era para ser uma compra simples de sapatos acabou se transformando em uma despesa inesperada de quase US$ 10.000 em produtos cosméticos e procedimentos de beleza.

De acordo com relatos do site Usa Today, a idosa parou em um quiosque no shopping para pedir informações, mas foi rapidamente envolvida em uma apresentação de produtos cosméticos por vendedores.

Após ser convencida a fazer um tratamento facial "gratuito", ela acabou adquirindo uma série de produtos caros, esvaziando suas contas bancárias.

A descoberta das despesas excessivas ocorreu quando Trey Fleming verificou as contas de sua mãe, encontrando-as completamente vazias. A mãe de Fleming, uma assistente social aposentada, ficou chocada ao saber dos gastos exorbitantes realizados sem o seu conhecimento.

Diante dessa situação, Fleming tomou medidas imediatas, contestando as cobranças junto ao banco e confrontando os vendedores do salão de beleza. No entanto, a loja se recusou a reembolsar o valor total, oferecendo apenas a troca dos produtos adquiridos.

Para buscar justiça, a família de Fleming recorreu às redes sociais, utilizando a plataforma Nextdoor para aumentar a pressão sobre o shopping e o salão de beleza. Essa ação resultou no reembolso total dos US$ 9.600 gastos, embora a mãe de Fleming tenha arcado com custos adicionais de US$ 300.

Além do reembolso, a família decidiu registrar uma queixa de consumidor junto à Procuradoria Geral do Texas, destacando a vulnerabilidade dos idosos a táticas de vendas agressivas e o impacto negativo dessas práticas em sua segurança financeira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp