Uma das previsões do famoso vidente francês Nostradamus para 2024 inclui uma guerra. Em seu livro Les Prophéties, que escreveu há mais de 450 anos e aborda com exatidão alguns eventos históricos a frente de seu tempo, ele afirma: "O adversário vermelho empalidecerá de medo, pondo o grande Oceano em pavor".

O profeta, cujo nome verdadeiro é Michel de Nostradame, ficou mundialmente conhecido após acertar com exatidão a ocorrência de alguns eventos históricos - como a ascensão de Adolf Hitler e o início da pandemia do coronavírus, por exemplo.

Dessa forma, a teoria de que a Terceira Guerra Mundial se aproxima se tornou ainda mais popular, por conta do declínio das relações no Oriente Médio, fortalecido pelo ataque de Irã e Israel neste sábado (13).

Após o ataque, a tag "Terceira Guerra Mundial" se tornou uma tendência - ou seja, um dos termos mais citados - no X, o antigo Twitter. Alguns usuários se mostraram preocupados, enquanto outros aproveitaram para fazer piadas sobre a situação.

galera eu estou num momento da minha vida que eu não posso mesmo passar por uma terceira guerra mundial — klebinho dos teclado (@kaliel) April 13, 2024





O IRÃ ataca ISRAEL



Se os EUA 🇺🇸 atacarem diretamente o IRÃ, a Rússia e a China declararão apoio ao Irã!



Agora podemos dizer oficialmente que a Terceira Guerra Mundial começou! #Israel #Iran #IsraelIranWar pic.twitter.com/aFHG2SkrFu — Fatos Históricos (@fatoshistoricoz) April 14, 2024





tensão entre Irã e israel pode estourar uma terceira guerra mundial



o latino americano: https://t.co/b8IhqBihFz — Pernalonga suavao na cadeira (@cansadomano) April 14, 2024

Nostradamus grego também previu Terceira Guerra Mundial

A teoria da rede social se fortaleceu ainda mais após o 'Nostradamus grego' ter previsto a Terceira Guerra Mundial a partir do Oriente Médio.

O vidente Élder Paisios, apelidado de 'Nostradamus grego', que fez previsões sobre o Brexit, a guerra da Ucrânia e o confilto na Faixa de Gaza, afirmou que a escalada da violência na região levaria à Terceira Guerra Mundial.

"A Palestina se tornará um campo de batalha, o Mar Morto se tornará um túmulo. Esta será a primeira parte, mas haverá uma segunda parte", previu Paisios, que faleceu em 1994.

O profeta adicionou que a Rússia entraria no conflito. "O Oriente Médio vai se tornar um campo de guerras, no qual os russos também participarão. Uma grande guerra irá estourar entre os russos e os europeus em Istambul e muito sangue será derramado", disse.

