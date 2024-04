Escritório da polícia do distrito de Clark County William Brock, 81, aponta uma arma para a motorista do Uber, Loletha Hall, depois de receber um telefonema fraudulento sobre a entrega de um pacote

Um vídeo gravado pela câmera acoplada ao painel de um carro gravou o momento em que um homem idoso da Virgínia Ocidental, alvo de um golpe telefônico, aponta uma arma para uma motorista por aplicativo antes de supostamente matá-la a tiros.

A filmagem recém-lançada da câmera do carro da motorista Loletha Hall, de 61 anos, mostra William Brock, de South Charleston, de 81 anos, aproximando-se dela com uma arma por volta das 11h20 do dia 25 de março, informou a WKEF.

Entenda o caso

william Brock teria sido vítima de um golpe aplicado por telefone, no qual seu parente encarcerado ameaçou ele e sua família e exigiu dinheiro, segundo a imprensa local.

A motorista também foi contatada pela mesma pessoa ou um cúmplice e orientada pelo chat do aplicativo a retirar um pacote para entrega na casa de Brock, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Clark à WKEF.

Quando ela chegou, Brock supostamente exigiu que a mulher desarmada identificasse a pessoa que a contatou e pegou seu telefone, pois ele se recusou a deixá-la sair.

Ele então atirou na mulher três vezes antes de ligar para o serviço de emergência local, de acordo com as autoridades que investigam o caso. Brock teria dito que atirou em alguém que estava tentando roubá-lo.

Os socorristas levaram Hall para o Hospital Miami Valley, onde ela morreu durante a cirurgia, informou a WKEF.

“Hall, sofrendo de problemas de saúde e desarmada, não fez ameaças ou agressões a Brock e não fez nenhuma exigência, a não ser perguntar sobre o pacote que ela deveria retirar”, disse o porta-voz do gabinete do xerife à WHIO em uma afirmação.

“Devido ao fato de não haver nenhuma ameaça ativa apresentada pela vítima ao atirador e à falha de Brock em entrar em contato com as autoridades para obter assistência enquanto apontava uma arma de fogo, ele foi preso e acusado de assassinato”, acrescentou o representante.

