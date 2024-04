Kelvin Bruce/Instagram Príncipe Andrew quase atropela cachorro

O príncipe Andrew foi fotografado neste sábado (6) quase atropelando um cachorro em Windsor, na Inglaterra.



De acordo com a imprensa inglesa, o príncipe não teria visto o cachorro, e foi avisado por pedestres para parar o carro. Seu segurança o avisou sobre os alertas dos pedestres, e Andrew pisou no freio, sorrindo aliviado em sequência.

O quase atropelamento acontece na mesma semana em que estrou na Netflix o filme "A Grande Entrevista", que fez com que Andrew voltasse aos holofotes.



O filme, que mistura realidade e ficção, conta a história por trás de uma entrevista que Andrew concedeu à BBC em 2019 em meio a uma polêmica de tráfico sexual. Duque de York, o príncipe Andrew é o terceiro filho da falecida rainha Elizabeth.



