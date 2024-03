Reprodução: Redes Sociais Rei Charles III e a Rainha Camila em missa de Páscoa neste domingo (31)

O Rei Charles III participou neste domingo (31), da tradicional missa de Páscoa em Windsor, na Inglaterra. Este é o primeiro compromisso que o monarca participa após o diagnóstico de câncer , divulgado no início de fevereiro deste ano.

Charles III chegou de carro à Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, que fica a cerca de uma hora de Londres. O rei estava acompanhado da rainha Camilla.

O casal real chegou a acenar para a multidão e logo entrou na capela.

Segundo a imprensa local, a celebração de Páscoa da Família Real terá menos convidados presentes, para diminuir o contato de outras pessoas com o rei durante seu tratamento.

No dia 5 de fevereiro, o Palácio de Buckingham comunicou: “O rei foi diagnosticado com uma forma de câncer e iniciou um cronograma de tratamentos regulares e, embora tenha adiado funções públicas, “permanece totalmente positivo sobre seu tratamento”.

Além dele, a Princesa de Gales, Kate Middleton, revelou no dia 22 de março, através de um vídeo no Instagram, que também enfrenta um câncer . Segundo o Palácio de Buckingham, a realeza foi submetida a uma cirurgia no início do ano e iniciou os procedimentos de quimioterapia.

"Em janeiro passei por uma grande cirurgia abdominal em Londres, era esperada que minha condição não fosse ligada ao câncer. A cirurgia foi um sucesso, mas os exames depois da operação mostraram que era câncer. Meus médicos me aconselharam a passar por uma bateria de quimioterapia preventiva", declarou a princesa.

