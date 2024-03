U.S. Government Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu

Nos últimos dias, os Estados Unidos autorizaram a transferência de bilhões de dólares em bombas e aviões de combate para Israel, segundo informou o jornal Washington Post nesta sexta-feira (29). O envio, conforme a publicação, acontece ao mesmo tempo em que o país expressou publicamente preocupações sobre uma possível ofensiva em Rafah.

Conforme o jornal, os novos pacotes de armas incluem mais de 1.800 bombas MK84 de 2.000 libras e 500 bombas MK82 de 500 libras, informaram funcionários do Pentágono e do Departamento de Estado.

Todos os anos, Washington dá 3,8 bilhões de dólares em assistência militar a Israel, que é aliado do país de longa data. O governo do presidente Joe Biden tem enviado aos israelenses defesas aéreas e munições, o que tem despertado críticas à gestão do mandatário.

Alguns democratas e grupos árabes-americanos alegam que o apoio constante de Biden a Israel proporciona ao país uma sensação de impunidade.

