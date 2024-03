Divulgação/UNRWA Abrigo da UNRWA na Faixa de Gaza

A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNWRA) disse neste sábado (16), em publicação nas redes sociais, que uma em cada três crianças com menos de dois anos no norte da Faixa de Gaza sofre de grave desnutrição, e a fome na região é iminente.

“A subnutrição infantil está se espalhando rapidamente e está prestes a atingir níveis sem precedentes em Gaza”, afirmou a UNWRA.

Desde o ataque que desencadeou o conflito entre Hamas e Israel no norte de Gaza, a crise humanitária na região atingiu proporções alarmantes. De acordo com dados do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (Ocha), mais de 500 mil pessoas já enfrentam fome ou situações de catástrofe humanitária, enquanto praticamente toda a população de 2,4 milhões de habitantes enfrenta escassez severa de alimentos.

O Ministério da Saúde de Gaza relatou mais de 20 mortes por inanição, com pelo menos metade delas sendo menores de idade. Além disso, há relatos de crianças que morreram de desnutrição e desidratação.

A expectativa é de que o órgão de vigilância internacional da insegurança alimentar, o IPC, apresente em breve um balanço sobre a crise humanitária e alimentar no território, depois de ter afirmado em dezembro que existia um risco de fome no período de projeção até maio.

A condição para que o IPC declare situação de fome é de que pelo menos 20% da população esteja sofrendo de escassez alimentar extrema, com uma em cada três crianças desnutridas e duas pessoas em cada 10 mil morrendo por dia de fome ou desnutrição e doença.

Os países ocidentais têm feito apelos a Israel para flexibilize e facilite a entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza, com a ONU dizendo que enfrenta “obstáculos pesados”, incluindo o fechamento de passagens, verificações onerosas, restrições à circulação e agitação na região.

Em resposta, Israel afirma que não impõe limites à ajuda humanitária e culpa as agências da ONU pela lentidão na prestação de ajuda.

Ajuda por via aérea e marítima não substitui o transporte terrestre, diz porta-voz da ONU

Mesmo com a inauguração da rota marítima e a recente implementação da rota aérea, os grupos de ajuda internacional alertam que as entregas terrestres ainda devem ocorrer adequadamente em Gaza. Os grupos argumentam que a medida é ineficaz e desvia a atenção de outras prioridades, como pressionar Israel a definir um cessar-fogo, por exemplo.

Reprodução/Redes Sociais (@openarms_found) Embarcação 'Open Arms' inaugura corredor marítimo entre Chipre e a Faixa de Gaza, carregando mais de 200 toneladas de ajuda humanitária

"É mais fácil, mais rápido e mais barato, especialmente se soubermos que precisamos sustentar a assistência humanitária para os habitantes de Gaza por um longo período de tempo" afirmou a coordenadora de ajuda da ONU para o território palestino, Sigrid Kaag, em reunião do Conselho de Segurança na quinta passada (7). "O ar ou o mar não substituem o que precisamos ver chegar por terra", afirmou.

