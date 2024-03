Reprodução Ekaterina Mizulina é apontada como "nova amante de Putin"

A suposta "nova amante de [Vladimir] Putin", Ekaterina Mizulina, tirou uma selfie com uma prancha de snowboard com o rosto do presidente da Rússia. A foto da mulher de 39 anos é vista como uma confirmação da "proximidade entre os dois", não sendo mais um segredo o relacionamento entre o líder russo e ela.



Segundo especialista, Mizulina teri assumido o posto de amante, que era ocupado anteriormente pela ex-ginasta Alina Kabaeva. Os boatos são de que Kabaeva teria tido, supostamente, dois filhos secretos com Putin.

A mídia ucraniana apelidou Mizulina de "Barbie". Ela aparece na foto ao lado de um jovem, que está segurando o snowboard com a foto do rosto de Vladimir Putin.

A imprensa local informa que a prancha teria sido um presente da organização do Festival Mundial da Juventude. Ele foi realizado nesta semana, na cidade de Tyumen, ma Rússia. Mizulina visitou o evento.

"Recebi um presente de Tyumen: uma prancha de snowboard com a imagem do Presidente da Rússia. Também já tentei andar de skate. Agora tenho uma tarefa para a primavera, não vou desistir. Continuo apoiando os esportes radicais", escreveu Mizulina em uma publicação no Telegram.

A mulher é filha da senadora russa Yelena Mizulina. Ela chegou ao posto de diretora do órgão do governo de Moscou para a "internet segura", que é vista por críticos como uma objeto de censura.

A informação de que Mizulina seria a nova amante de Putin foi publicada pelo "Daily Star". Na reportagem, um especialista em questões da Rússia, que orientou o MI5 (serviço secreto britânico), teria confirmado a relação entre os dois. Ele teria investigado a suposta nova amante de Putin, depois que se descobriu que ela passou vários anos estudando no Reino Unido.