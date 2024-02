Ricardo Stuckert / PR Embaixador palestino elogia 'coragem' de Lula

(ANSA) - O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "líder do sul global" e elogiou sua posição sobre o conflito entre Israel e o grupo radical Hamas na Faixa de Gaza.

"Estendo homenagem à postura excepcionalmente corajosa de sua excelência, o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, símbolo e líder do sul global e que apelou e continua a apelar pelo fim da guerra de genocídio", afirmou Alzeben nesta terça-feira (27), em Brasília.

O diplomata acrescentou que Lula tem lutado pelo "estabelecimento da paz para que nossos povos possam viver em harmonia". "E quando digo 'nossos povos', o povo de Israel também está incluído", garantiu.

O representante palestino também fez referência às declarações de Lula na Etiópia, quando o presidente comparou a ofensiva israelense contra Gaza com o Holocausto, provocando uma crise com o governo do premiê Benjamin Netanyahu.

"Muitos falaram de chacina, de castigo coletivo, tragédia, calamidade pública, genocídio, terra arrasada. Até a palavra Holocausto. O importante é pôr fim ao uso da força para resolver conflitos", opinou o embaixador. (ANSA)