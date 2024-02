Thomas White/UNRWA via X Um caminhão que transportava alimentos, parte de um comboio de ajuda da UNRWA que foi atingido por fogo israelense a caminho do norte de Gaza em 5 de fevereiro

As Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram um comboio da Organização das Nações Unidas (ONU) que transportava alimentos no centro da Faixa de Gaza no dia 5 de fevereiro. O bombardeio ocorreu antes de impedirem que os caminhões seguissem para o norte do território, onde palestinos estão à beira da fome.

As informações compartilhadas pela ONU e divulgadas pela CNN nesta quarta-feira (21) mostram que a correspondência trocada entre a ONU e as forças israelenses antes do ataque revela que ambas as partes fizeram um acordo sobre a rota do comboio.

Além disso, de acordo com um relatório de incidente interno da agência das Nações Unidas para refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês), o caminhão foi alvejado quando estava parado em ponto de detenção das FDI.

Ainda segundo a UNRWA, não houve nenhum ferido. Entretanto, grande parte da sua carga - que consistia, sobretudo, em farinha de trigo para fazer pão – foi destruída.

“Um comboio que transportava comida, rumo ao norte da Faixa de Gaza. Aquele comboio a caminho do que chamamos de áreas intermediárias foi atingido. Um dos caminhões que transportava suprimentos foi atingido por fogo naval israelense”, afirmou Juliette Touma, porta-voz da UNRWA.

Em resposta, as FDI não comentaram o bombardeio do dia 5, mas afirmaram que estão investigando os ataques aos comboios e armazéns de ajuda.