Ricardo Stuckert/PR Lula e Gustavo Petro se cumprimentam em Brasília

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro , saiu em defesa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na polêmica com Israel . Por meio das redes sociais, o líder colombiano defendeu a fala do mandatário brasileiro sobre a guerra no Oriente Médio . Na publicação, ele ainda se solidarizou com o petista, considerado "persona non grata" pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu .

"Expresso minha total solidariedade ao presidente Lula do Brasil. Em Gaza há um genocídio e milhares de crianças, mulheres e idosos civis são covardemente assassinados", escreveu Petro, ressaltando que o petista tem razão ao comparar os ataques aos palestinos com o Holocausto. "Lula só falou a verdade e defende-se a verdade ou a barbárie nos aniquilará", acrescentou.

Por fim, Petro pediu união dos países da América do Sul contra os ataques de Israel na Faixa de Gaza. "Toda a região deve unir-se para acabar imediatamente com a violência na Palestina", escreveu.

Expreso mi solidaridad integral al presidente Lula del Brasil. En Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles.

Lula solo ha dicho la verdad y la verdad se defiende o la barbarie nos aniquilará.



Toda la región debe unirse para que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 20, 2024





Declaração do presidente Lula

Lula afirmou no domingo (18) que as ações militares de Israel na Faixa de Gaza configuram um genocídio e ainda fez um paralelo com o extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler. "Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", disse o petista.

Repercussão

Fora a reação do governo israelense, que considerou o presidente brasileiro "persona non grata", a fala de Lula repercutiu no Brasil. Até o momento, mais de 100 deputados assinaram um pedido de impeachment, afirmando que o mandatário colocou o país em risco. Internacionalmente, entretanto, nenhum outro chefe de Estado repudiou Lula. Até o momento, cerca de 29 mil palestinos morreram em decorrência da guerra.