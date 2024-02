Divulgação Operação de resgate contou com diversas forças militares de Israel

Uma operação das Forças Militares de Israel durante a madrugada libertou dois reféns israelenses. A operação ocorreu na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza onde milhares de refugiados estão se abrigando.

A operação conjunta entre as Forças de Defesa de Israel, o Serviço de Segurança Interno de Israel (Shin Bet) e unidades policiais resgatou Simon Marman, de 60 anos de idade, e Louis Hare, de 70.

Em uma postagem na rede social X, Daniel Hagari, porta-voz das forças israelenses, informou que os reféns estavam em prédios civis no meio de uma região civil, o que segundo o porta-voz, era uma tentativa de dificultar o resgate. Os resgatados passaram por avaliação médica e não correm riscos.

Segundo Hagari, o Hamas ainda conta com 134 reféns, quase metade dos 250 sequestrados nos ataques do dia 7 de outubro do ano passado.

Segundo a agência de notícias Reuters, cerca de 1 milhão de palestinos estão refugiados em Rafah. Desde o início dos ataques israelenses à Faixa de Gaza, a recomendação de Israel é que os civis deixassem suas casas e migrassem para o Sul, e Rafah é a cidade mais ao Sul do território palestino.

Ainda segundo a Reuters, os ataques de Israel a Rafah deixaram dezenas de mortos, uma vez que atingiram prédios e até mesmo uma mesquita. Ataques aéreos deram suporte às operações terrestres e de acordo com vítimas em Rafah, tendas foram atacadas.

Em Rafah, os refugiados temem que esse seja o início de uma sequência de ataques à cidade. Segundo Israel, existem quatro batalhões do Hamas localizados em Rafah.

Países pedem mudança de postura

Diversos países do ocidente vocalizam descontentamento com as ações de Israel. O tribunal de apelações dos Países Baixos proibiu as exportações de peças de jatos F-35 para Israel, alegando “um claro risco de violações das leis humanitárias internacionais”.

O Reino Unido pede uma trégua nos conflitos e que Israel e Hamas negociem a troca de reféns. Entretanto, a Reuters afirma que um oficial de Israel declarou que a população em Rafah será evacuada para o norte, entretanto, as tropas israelenses estão em atividade no centro da Faixa de Gaza.