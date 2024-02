Reprodução: Redes Sociais EUA atacam Síria e Iraque

Os Estados Unidos atacaram a Síria e o Iraque na noite de sexta-feira (2). A ofensiva, realizada nas bases utilizadas pela Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, em inglês), deixou ao menos 16 mortos e 25 feridos, segundo informações do governo iraquiano.

Os bombardeios foram uma revanche pelas mortes de três soldados dos EUA na Jordânia, que aconteceu no domingo (27).

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou o ataque através de nota.

"Sob minha orientação, as forças militares dos EUA atacaram alvos em instalações no Iraque e na Síria que o IRGC e milícias afiliadas utilizam para atacar as forças americanas. Nossa resposta começou hoje e continuará em momentos e lugares de nossa escolha", disse o líder norte-americano.

Biden ainda enfatizou que o Irã não é seu alvo, mas "todos aqueles que possam buscar nos prejudicar, saibam disto: se você ferir um americano, nós responderemos".





Segundo os militares americanos, os alvos foram:

Áreas de comando e controle.

Galpões de foguetes, mísseis e drones.

Centros logísticos.

Armazéns de distribuição de munição

De acordo com o porta-voz do primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Sudani, os ataques simbolizam "uma violação de soberania" com consequências "desastrosas para a segurança e estabilidade".

A Síria afirmou que as áreas bombardeadas ficam no deserto do país e que pessoas foram feridas no local.