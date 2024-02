Divulgação/UNRWA População palestina se desloca na Faixa de Gaza

(ANSA) - O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estimou nesta quarta-feira (31) que cerca de 19 mil crianças ficaram órfãs ou sozinhas, sem qualquer adulto para cuidar delas, na Faixa de Gaza.

A informação foi divulgada pela BBC, que entrevistou Jonathan Crick, chefe de comunicações do Unicef Palestina.

"Muitas destas crianças foram encontradas sob os escombros ou perderam os pais no bombardeamento de suas casas", explicou ele, de Rafah.

De acordo com Crick, outros menores foram encontrados em postos de controle israelenses, em hospitais e nas ruas. "Os mais pequenos muitas vezes não conseguem dizer o seu nome e mesmo os mais velhos costumam ficar em estado de choque", detalhou.

A guerra foi deflagrada após atentados cometidos pelo Hamas em Israel, que deixaram 1,2 mil mortos no território israelense em 7 de outubro. Desde então, as tropas militares do premiê Benjamin Netanyahu entraram em conflito com o grupo fundamentalista na Faixa de Gaza.

Segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde do enclave palestino, que é controlado pelo Hamas, o número de mortos em ataques israelenses na região subiu para 26,9 mil.

As autoridades revelaram que, somente nas últimas 24 horas, 150 mortes foram incluídas no número total de vítimas, cuja maioria é formada por crianças e mulheres. O balanço ainda contabiliza 65.949 feridos. (ANSA).