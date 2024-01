Getty Images Moradores locais realizam paralisações contra a privatização do local

O Itamaraty emitiu um comunicado nesta terça-feira (30), desaconselhando os turistas brasileiros a visitarem Machu Picchu, no Peru, por causa dos protestos que estão acontecendo no local desde a última quinta-feira (25).

Entenda o caso

Desde a última semana, moradores, comerciantes locais e pessoas que dependem do turismo local em uma das sete maravilhas do mundo moderno, estão insatisfeitos com a privaticação na região e por isso, uma série de manifestações e paralisações estão acontecendo.

Eles protestam contra a decisão do governo local de privatizar a venda de ingressos ao parque.

A empresa Joinnus assumiu a comercialização dos ingressos do local e agora os manifestantes consideram que a decisão representa uma “privatização sistemática” da cidade inca.

As paralisações bloquearam o transporte ferroviário de Águas Calientes, cidade de onde saem ônibus que levam os turistas até o Machu Picchu. Por esse contexto, no comunicado oficial, o Itamaraty desencoraja qulquer tipo de deslocamento na região ou em suas proximidades.





Veja o comunicado oficial do Itamarary

"A Embaixada do Brasil em Lima informa que desde o dia 25/01/24 têm sido registrados na região de Machu Picchu protestos e greves, envolvendo inclusive a prestação de serviços a turistas. Desde aquela data está bloqueado o transporte ferroviário para a cidade de Aguas Calientes (também conhecida como Machu Picchu Pueblo), principal forma de acesso ao Santuário Histórico de Machu Picchu. Não há, no momento, previsão de restauração do serviço de transporte ferroviário.

A Embaixada orienta turistas brasileiros que estejam em Aguas Calientes a evitar deslocamentos desnecessários e a entrar em contato com a IPERÚ - entidade do governo peruano que é responsável pela assistência ao turista e está coordenando a evacuação de turistas do local. Para além de seu canal de atendimento por Whatsapp (+51 944 492 314), a IPERÚ circulou formulário de cadastro para turistas que estejam retidos na região (https://forms.gle/vXf1U7sJC8CqqagG8), a fim de facilitar sua eventual evacuação.

Adicionalmente, a Embaixada orienta turistas brasileiros no Peru a não tentarem ingressar no distrito de Machu Picchu até que esteja superado o contexto de greves e protestos. Visitas ao local devem ser evitadas inclusive com respeito a vias de acesso alternativas (caminhadas/trilhas).

A Embaixada segue acompanhando de perto a situação e mantendo contato com as autoridades locais. Cidadãos brasileiros podem entrar em contato com a Embaixada por -mail (consular.lima@itamaraty.gov.br) e, em caso de emergências, pelo telefone do plantão consular (+51 985 039 263)."