SANA / Reuters Prédio ficou destruído após ser bombardeado em Damasco, na Síria, em 20 de janeiro de 2024

Um ataque israelense com mísseis contra Damasco, capital da Síria, matou quatro membros de elite da Guarda Revolucionária do Irã neste sábado (20), incluindo o chefe da unidade de informação da guarda, disse à Reuters uma fonte de segurança da aliança regional pró-Síria.

As informações são da Agência Reuters. As imprensas estatais iraniana e síria disseram que um quinto membro da Guarda também foi morto, citando a própria força armada como fonte.

A Guarda Revolucionária confirmou e identificou quatro conselheiros militares que foram mortos no ataque israelense, mas não informou suas patentes, pontuando que mais detalhes seriam anunciados posteriormente.

A televisão estatal iraniana afirmou que o edifício alvo da ofensiva era a residência de conselheiros iranianos na capital síria.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou a ofensiva, classificando o ato como “tentativa desesperada de espalhar a instabilidade na região”, informou a imprensa estatal.

“O Irã reserva-se o direito de responder ao terrorismo organizado do falso regime sionista no momento e no local apropriado”, advertiu o porta-voz da pasta, Nasser Kanaani, citado pela imprensa estatal. Ele também pediu aos países estrangeiros e as organizações internacionais que condenem o ataque.

Israel não se pronunciou ainda sobre o ataque, mas realiza há muito tempo uma campanha de bombardeios contra a presença militar do Irã na Síria. As operações ficaram ainda mais mortais após o ataque de 7 de outubro do Hamas, que é apoiado pelo Irã.

A imprensa estatal síria noticiou um “ataque aéreo” israelense a um prédio no bairro de Mazzeh, em Damasco, e destacou que as defesas aéreas sírias derrubaram vários mísseis.