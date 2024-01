4. Crises políticas

Além de uma luta contra o narcotráfico, o Equador precisa travar crises internas no sistema político. Em agosto de 2023,o então presidente Guilherme Lasso anunciou que anteciparia as eleições presidenciais, que ocorreriam apenas em 2025. Com isso, a Assembleia Nacional foi dissolvida. O anúncio gerou motins nas prisões, escalando até a morte do candidato à presidência Fernando Villavicencio.