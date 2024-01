Redes sociais Criminosos rendidos no chão do estúdio de TV da rede TC nesta terça-feira (9)

A polícia do Equador prendeu todos os homens armados que invadiram o estúdio da rede de televisão TC em Guayaquil nesta terça-feira (9). Segundo as autoridades, 13 pessoas foram detidas e provas foram recolhidas no local.

A invasão por homens encapuzados e armados aconteceu durante transmissão ao vivo do canal de notícias. Diversos funcionários foram rendidos e foi possível ouvir tiros e gritos ao fundo.

A entrada dos criminosos e o momento em que a equipe é rendida foram transmitidas ao vivo antes do sinal ser interrompido. Nas imagens, funcionários aparecem reunidos no chão dos estúdios, enquanto pessoas armadas gesticulavam para a câmera.

🚨 Informações de último minuto relatam que pistoleiros invadiram um estúdio da ‘TC Televisión’ e sequestraram dezenas de pessoas ao vivo em Guayaquil, no Equador. pic.twitter.com/ZhfO3Epf0R — Conexão Política (@conexaopolitica) January 9, 2024





Presidente decreta conflito armado interno

Após o ocorrido, o presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou que 22 grupos do crime organizado sejam identificados como organizações terroristas e “atores beligerantes não estatais”.

Também foi decretado Conflito Armado Interno e que sejam feitas operações militares pelas Forças Armadas equatorianas para neutralizar os grupos armados.

Além disso, foi formado um Conselho de Segurança Pública e do Estado para analisar a situação da segurança do país.