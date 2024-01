Reprodução: Flipar Donald Trump aparece como o favorito para as eleições americanas em 2024. É o que aponta a pesquisa realizada pela ABC News e pelo Washington Post. O resultado foi divulgado na última semana de setembro.

A Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou nesta sexta-feira (5) receber o processo no qual será decidido se Donald Trump pode concorrer às eleições a presidência dos Estados Unidos no estado do Colorado.

Em 19 de dezembro do ano passado, a Justiça do Colorado decidiu que o ex-presidente não pode participar das eleições deste ano porque se envolveu em uma insurreição ao não aceitar a derrota para Joe Biden em 2020.

O ex-presidente entrou com pedido para a Suprema Corte reverter essa decisão do Colorado. O caso está agendado para ser julgado no dia 8 de fevereiro.

Processo eleitoral nos EUA

O Colorado não é um estado visto como prioridade para Trump, porque seus eleitores tendem a ser mais ligados ao Partido Democrata, de Joe Biden. Mas há iniciativas similares em andamento para barrar o ex-presidente em outros estados - incluindo o Michigan, esse sim um estado que pode influenciar o resultado da eleição.





Porque Donald Trump pode ser punido

Há uma cláusula na Constituição dos Estados Unidos que determina que uma pessoa que fez parte de uma insurreição quando exercia um cargo público não poderá ocupar um cargo de dirigência novamente. Essa é uma norma da época da Guerra Civil do país.

Além da decisão da Justiça do Colorado, em 28 de dezembro de 2023, a Secretária de Estado do estado do Maine, que tem autoridade de justiça eleitoral, também impediu Trump de participar das eleições presidenciais no estado.

Os dois estados decidiram que, por incentivar a invasão do prédio do Congresso dos EUA, em 6 de janeiro de 2021, Trump participou de uma insurreição.