O número de mortos no terremoto que atingiu o Japão no último dia 1º de janeiro subiu para 62, anunciaram nesta quarta-feira (3) as autoridades do país asiático.

De acordo com um funcionário da província de Ishikawa, entrevistado pela agência de notícias AFP , mais de 300 pessoas ficaram feridas na série de tremores, sendo 20 delas gravemente.

Outro abalo sísmico de magnitude de 5,5 graus na escala Richter sacudiu hoje a costa centro-oeste do Japão, mas nenhum alerta de tsunami foi emitido, bem como de vítimas, feridos ou danos estruturais.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou o ocorrido e destacou que o bloco auxiliará a população japonesa.

"Os meus pensamentos estão com os japoneses nestes tempos difíceis. O Japão é um dos parceiros e amigos mais próximos da União Europeia. Estamos prontos para apoiar de todas as formas que pudermos", disse a mandatária.

