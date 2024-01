Kobi Gideon, GPO - 26.10.2023 O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Democracia de Israel (IDI), apenas 15% dos israelenses querem que o premiê Benjamin Netanyahu permaneça no cargo após o fim da guerra contra o Hamas.

O estudo publicado nesta terça-feira (2) foi realizado entre 25 e 28 de dezembro e contou com 746 entrevistados, com nível de confiança de 95%, segundo o instituto. Em outra pesquisa, o IDI apontou que 69% dos israelenses querem novas eleições assim que a guerra acabar.

Em quase três meses de guerra, as forças israelenses destruíram parte do território de Gaza e vitimaram mais de 22.000 palestinos, segundo dados divulgados por autoridades de saúde do local.

A pressão militar é justificada pelo atual governo israelense como forma de garantir a libertação dos reféns que continuam sob ameaça do Hamas. Netanyahu afirma que 129 israelenses ainda devem ser resgatados.

A pesquisa aponta que 56% dos entrevistados defendem a continuação da ofensiva militar como a melhor maneira de recuperar os reféns. Os outros 24% pensam que um acordo de troca e a libertação de prisioneiros palestinos seria o melhor caminho.

Netanyahu, que já foi acusado de cometer atos de genocídio contra os palestinos, afirmou no sábado (30) que a vitória deve levar meses para acontecer. Enquanto isso, a popularidade do primeiro-ministro cai mês a mês nas pesquisas desde o início da guerra.