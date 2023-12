Redes sociais O brinquedo fica localizada no parque temático Universal Studios Japan, na cidade de Osaka, no Japão

A montanha-russa Flying Dinosaur, localizada no parque temático Universal Studios Japan, parou em um dos pontos mais altos, deixando os turistas que estavam no brinquedo presos de cabeça para baixo. O caso aconteceu na cidade de Osaka, no Japão, na última quinta-feira, por volta das 11h no horário local. As informações do jornal NHK.



O carrinho do brinquedo estava com 32 pessoas quando parou de funcionar, as deixando de cabeça para baixo a cerca de 40 metros acima do solo. Segundo a operadora responsável pela atração, os funcionários do parque conseguiram conduzir os turistas para um local seguro, os fazendo descer por uma escada de emergência.

Nenhum cliente ficou ferido durante a operação de resgate. Nas redes sociais, circulam vídeos do momento em que o carrinho fica parado no ponto mais alto.

A operadora do parque informou à imprensa que o brinquedo possui sensores que detectam anormalidades, fazendo com que pare o funcionamento automaticamente. Entretanto, ainda não foi informado a causa do incidente.



A montanha-russa Flying Dinosaur é uma das principais atrações do parque de diversões. Com até 46 metros de altura, as pessoas que vão no brinquedo são "balançadas 360 graus pelo mundo do Jurassic Park".