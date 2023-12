PxHere / CC0 Domínio público ONU

A Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou uma resolução que pede um cessar-fogo humanitário imediato na Faixa de Gaza . A decisão teve 153 votos a favor, 10 contra e 23 abstenções. O texto menciona uma preocupação com a situação “catastrófica” e “com o sofrimento da população civil palestina”.

De acordo com a ONU, a resolução aprovada tem algumas diferenças em relação ao documento feio pelos Emirados Árabes e vetado pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança na última sexta-feira (9).

A resolução cita uma carta do comissário-geral da UNRWA (sigla em inglês para Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos) enviada à Assembleia Geral. No texto, Philippe Lazzarini afirma que o trabalho da agência em está comprometido. Segundo ele, a situação está “à beira do colapso”.

No documento da Assembleia Geral da ONU, há a exigência de um cessar-fogo imediato, enfatizam que as partes devem cumprir as obrigações ao abrigo do direito internacional, libertação de todos os reféns e garantia de acesso ao direito humanitário internacional.

No domingo (10), o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse que não vai desistir de apelar por uma ajuda humanitária para que haja um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Ele ainda afirmou que a guerra minou a credibilidade e a autoridade do Conselho de Segurança.

“Instei o Conselho de Segurança a pressionar para evitar uma catástrofe humanitária e reiterei o meu apelo para que fosse declarado um cessar-fogo humanitário”, afirmou. "Lamentavelmente, o Conselho de Segurança não conseguiu fazê-lo, mas isso não o torna menos necessário. Eu não vou desistir,” acrescentou.