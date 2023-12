Reprodução/SBT News - 11.12.2023 Javier e Karina Milei.

O novo presidente da Argentina, Javier Milei, iniciou o seu mandato decretando uma redução no número de ministérios e determinando a revisão de cargos, contratos e regime de trabalho de funcionários do governo.

Em uma reunião realizada com os ministros nesta segunda-feira (11), Milei definiu que o regime de trabalho em todos os ministérios deve ser 100% presencial. O presidente também pediu um levantamento de todos os contratos vigentes nas pastas.

Outra medida do presidente foi alterar a lei anti-nepotismo do país para empregar sua irmã Karina Milei como Secretária-Geral da Presidência

No domingo (10), o presidente assinou um decreto que reduz o número de ministérios a nove, a metade do que tinha no governo do ex-presidente Alberto Fernández.

As pastas que ficaram definidas foram:

Ministério de Interior;

Ministério de Relações Exteriores;

Ministério de Comercio Internacional e Culto;

Ministério da Defesa;

Ministério da Economia;

Ministério de Infraestrutura;

Ministério da Justiça;

Ministério de Segurança;

Ministério da Saúde e Capital Humano.

Milei defende que a medida é uma forma de cortar gastos públicos. "Não existe solução sem atacar o déficit fiscal. A solução implica um ajuste no setor público, que cairá sobre o Estado, e não sobre o setor privado", disse o presidente.