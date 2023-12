Reprodução/Getty Images O arquipélago Vanuatu é formado por cerca de 80 ilhas.

O governo dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami em Vanuatu, um arquipélago no Oceano Pacífico.

De acordo com o alerta, que foi cancelado uma hora após a emissão, ondas gigantes podem ocorrer em um raio de 300 quilômetros do epicentro do tremor.

De acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos, o terremoto teve origem a uma profundidade de 48 quilômetros e atingiu a magnitude de 7,3 graus na escala Richter.

Ainda não há informações sobre danos ou feridos na região de Vanuatu. O arquipélago é formado por aproximadamente 80 ilhas e tem uma população de 320 mil habitantes.