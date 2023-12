Reprodução/redes sociais Nicolás Maduro em discurso após vitória em referendo, na segunda-feira (4).

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira (5) a criação da zona de defesa integral da Guiana Essequiba, região que é alvo de disputa, e determinou um general como autoridade do local. Nesta quarta-feira (6), os deputados venezuelados devem deliberar sobre a proposta.

“Esta sede da Zona de Defesa Integral da Guiana Essequiba ficará em Tumeremo e designo provisoriamente o Major General Alexis José Rodríguez Cabello como autoridade única na Guiana Essequiba”, disse Maduro.

O anúncio vem após a realização de um plebiscito no final de semana, no qual os eleitores apoiaram a criação de um novo Estado no território, indo contra a determinação da Corte Internacional de Justiça (CIJ). Essequibo, que equivale a dois terços do território da Guiana, se tornou uma região de interesse pela riqueza em petróleo.

Diante desse cenário, o presidente venezuelano ordenou a alteração do mapa da Venezuela com o território da Guiana Essequiba anexado para ser divulgado em escolas e universidades do país.

Na terça (5), Maduro já havia anunciado que autorizará a exploração de petróleo na área e que relataria a decisão às Nações Unidas e à CIJ.

Na manhã desta quarta (6), Maduro comemorou a votação popular:

¡La palabra del Pueblo es mandato popular! Haremos cumplir la decisión que tomaron las venezolanas y los venezolanos en el referendo consultivo para garantizar el desarrollo y bienestar de nuestra Guayana Esequiba. ¡Venezuela ha alzado su voz! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 6, 2023

“A palavra do Povo é um mandato popular! Faremos cumprir a decisão tomada pelos venezuelanos no referendo consultivo para garantir o desenvolvimento e o bem-estar da nossa Guiana Essequiba. A Venezuela levantou a voz!”, afirmou em publicação no X (antigo Twitter).