A polícia de Michigan, nos Estados Unidos, prendeu um menino de 12 anos que furtou uma empilhadeira nas proximidades de uma escola e atingiu dez carros. O caso aconteceu em 25 de novembro na cidade de Ann Arbor.

De acordo com os policiais, o menino encontrou o veículo próximo à escola Forsyth Middle School. As chaves da empilhadeira estavam escondidas dentro da cabine.

O momento entre a denúncia e a prisão do menino durou cerca de uma hora. A perseguição foi registrada em vídeo, onde o garoto aparece dirigindo a empilhadeira do modelo Construction Genie GTH-636, de cerca de 16 toneladas, com as luzes apagadas. Confira:





Quando o garoto atravessou uma ponte da cidade, policiais de outro condado também começaram a persegui-lo. Por volta das 20h, os oficiais alcançaram o menino, que foi identificado e levado sob custódia. Ninguém ficou ferido durante a perseguição.