Rui Ochoa/ Presidencia da República - 06.08.2023 Papa Francisco disse ter uma "inflamação pulmonar"

O Vaticano confirmou que o Papa Francisco tem uma "inflamação pulmonar que causava dificuldades respiratórias", mas que, nesta segunda-feira (27), já se sente melhor, porém decidiu adiar alguns compromissos previstos para este início de semana.

No último sábado (25), o líder da Igreja Católica teve de cancelar audiências devido a um "leve resfriado". Depois, foi constatada a inflamação pulmonar.

Nesse domingo (26), o pontífice também apareceu sentado na capela de sua residência para fazer a oração dominical, em vez de fazê-la no local habitual, com vista para a Praça de São Pedro.

"Para uma maior eficácia do tratamento, procedeu-se a posicionar um cateter venoso para terapia antibiótica intravenosa", afirmou o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

Conforme o Vaticano, "as condições do Papa são boas e estacionárias". "Ele não apresenta febre, e a situação respiratória está em clara melhora. Para facilitar a recuperação, alguns importantes compromissos previstos para esses dias foram adiados. Outros, de caráter institucional ou mais fáceis de cumprir dadas as atuais condições de saúde, foram mantidos", afirmou Bruni.

A viagem de Papa Francisco para a cúpula climática COP28, em Dubai, também está confirmada.

Em junho passado, o Papa ficou nove dias internado devido a uma cirurgia para tratar uma hérnia em uma cicatriz abdominal. Antes disso, em março, o Papa havia sido hospitalizado devido a uma bronquite.



— Com informações de Ansa