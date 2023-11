Reprodução/Twitter/IsraeliPM Benjamin Netanyahu durante visita à Faixa de Gaza

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aproveitou a trégua nos confrontos entre Israel e o Hamas e realizou uma visita à Faixa de Gaza , território controlado pelo grupo terrorista.

Em vídeo gravado para os militares israelenses, Netanyahu ressaltou que nada irá impedi-lo de continuar o conflito “até o fim, até a vitória”.

"Temos três objetivos nesta guerra: eliminar o Hamas, trazer de volta todos os nossos sequestrados e garantir que Gaza não se torne novamente uma ameaça para Israel. Estamos movendo todos os esforços para trazer de volta os nossos reféns”, afirmou.

O acordo de trégua da última semana estipulou um cessar fogo nos combates armados e que os reféns israelenses sejam soltos pelo Hamas, enquanto palestinos presos sejam libertados por Israel.

Neste domingo, o grupo terrorista libertou 13 reféns israelenses, três tailandeses e um de origem russa, todos sequestrados no dia 7 de outubro, no começo do conflito.

Todos os reféns libertados são levados por funcionários da Cruz Vermelha para a fronteira de Gaza com o Egito.

Desde sexta-feira (24), primeiro dia de trégua, o Hamas já libertou 58 reféns, sendo 39 deles israelenses. Israel, por sua vez, já realizou a libertação de 78 prisioneiros palestinos.