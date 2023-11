Reprodução Derek Chauvin foi preso após a grande repercussão do caso nos EUA

O ex-policial Derek Chauvin, preso em 2020 pelo assassinato de George Floyd nos Estados Unidos , foi esfaqueado em uma prisão federal de segurança média no estado do Arizona, segundo a agência de notícias Associated Press .

O órgão responsável pela administração das prisões dos Estados Unidos informou que o ex-policial foi levado ao hospital com ferimentos graves e que o incidente ocorreu por volta das 12h30.

Derek Chauvin está cumprindo duas sentenças de mais de 20 anos por violação dos direitos civis de George Floyd e também assassinato em segundo grau. Eric Nelson, advogado de Chauvin, havia dito durante o julgamento que o ex-policial poderia ser um alvo de outros presos e deveria ser mantido longe da população geral do presídio.

Relembre o caso de George Floyd

Michael Sohn/AP Morte de George Floyd gerou onda de protestos nos Estados Unidos

Derek Chauvin era o policial que pressionava o joelho contra o pescoço de George Floyd, um homem negro que foi detido em frenta e uma loja de conveniência onde a vítima era suspeita de tentar passar uma nota falsa de 20 dólares.

Chauvin ficou com o joelho no pescoço de Floyd por cerca de nove minutos e no vídeo é possível escutar a vítima gritar diversas vezes “Não consigo respirar”. O caso levantou protestos e debates contra o racismo e brutalidade policial.

Chauvin e mais três ex-policiais foram condenados pela morte de George Floyd. A defesa do ex-policial busca retirar a sentença de homicídio, mas na última semana a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou um recurso de Chauvin.