Micha Brändli/Unsplash Coreia do Norte defende que seu programa espacial é um direito soberano.

Nesta manhã, a Coreia do Norte informou sobre o plano de lançar um satélite militar entre a próxima quarta-feira (22) e 1º de dezembro, segundo a agência japonesa Kyodo.

O aviso acendeu o alerta para Seul e Tóquio. O governo japonês ainda pediu à população que desocupasse a área de Okinawa. Inicialmente, o país afirmou que poderia ser um míssil, mas depois confirmou que se tratava de um satélite espião.

O satélite somente sobrevoou o território japonês e seguiu em direção ao Oceano Pacífico.

Anteriormente, Seul havia alertado que Pyongyang estava nos preparativos para o lançamento do novo satélite, e advertiu a Coreia do Norte de que, caso realize a operação, as Forças sul-coreanas ‘tomarão as medidas necessárias’ para garantir a segurança da população.

De acordo com as cidades de Tóquio e Seul, esta poderia ser uma terceira tentativa de lançamento de míssil. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, alertou que qualquer utilização de tecnologia de mísseis balísticos constituiria uma violação das resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU).