Por Sergio Simon*

Divulgação O médico oncologista Sergio Simon

No último sábado, a Rainha Rania da Jordânia escreveu um artigo intitulado "Gaza: Uma Distopia Moderna" no jornal brasileiro O Estado de S. Paulo. Um dos principais oncologistas do Brasil, o Dr. Sergio Simon, baseado em São Paulo, respondeu com uma Carta para a Rainha Rania da Jordânia:

Sua Majestade, Rainha Rania al-Abdullah da Jordânia



Amã - Jordânia

Eu moro no Brasil, um país distante da bela Jordânia, que nunca visitei. No entanto, como médico judeu com profundo interesse nos eventos trágicos do Oriente Médio, fiquei feliz ao ler sua coluna hoje no O Estado de São Paulo, um dos principais jornais do Brasil.



Em seu tocante artigo, Vossa Majestade fala sobre a distopia, um lugar imaginário onde as pessoas vivem na maior desgraça e sofrimento. E Vossa Majestade menciona que Gaza não é apenas uma distopia, mas uma realidade nos dias de hoje - talvez o lugar mais trágico na Terra no momento. Concordo plenamente, Vossa Majestade. Qualquer pessoa com o mínimo de razoabilidade foi profundamente tocada pelas cenas de sofrimento humano vistas na televisão nos últimos dias. E, como Vossa Majestade destaca corretamente, 1,8 milhão de pessoas vivem sob cerco, cercadas por inimigos, vendo suas casas e pertences pessoais destruídos nessa batalha sem sentido. Segundo Vossa Majestade, cada habitante de Gaza deseja apenas o que todos desejamos: uma vida normal, nada mais e nada menos! Vossa Majestade pede às pessoas que ajam e reajam, que ajudem a salvar o povo de Gaza, que doem para a UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina).



Vossa Majestade pode não se lembrar dos seguintes fatos, pois aconteceram alguns dias após o seu nascimento, em agosto de 1970, em Kuwait. Naquela época, o Rei Hussein da Jordânia (que Allah abençoe sua memória), que se tornaria seu sogro, iniciou uma das batalhas mais sangrentas contra o povo palestino, que ficaria conhecida como "Setembro Negro". Ele estava decidido a não permitir que a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), sob a liderança de Yasser Arafat, assumisse o governo da Jordânia ou mesmo o governo da Margem Ocidental. E ele provavelmente estava certo, pois isso teria ameaçado a autonomia do Reino Hachemita. Seu sogro, com a leal ajuda das Forças Armadas Jordanianas, matou milhares de refugiados palestinos à queima-roupa. Não foi uma guerra longa - terminou em julho de 1971, poucos dias antes de sua primeira festa de aniversário em Kuwait. Mas, segundo Yasser Arafat, cerca de 20.000 palestinos foram mortos durante o Setembro Negro. Outras organizações palestinas, como a Frente Popular para a Libertação da Palestina, de George Habash, e a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, de Nayef Hawatmeh, questionaram abertamente a legitimidade da monarquia de seu sogro e estavam igualmente envolvidas na luta.

E Vossa Majestade perguntará - com razão - "Como havia refugiados palestinos na Jordânia em 1970, já que haviam deixado Israel em 1948? Vinte e dois anos depois, eles ainda eram 'refugiados'?". Sim, Vossa Majestade Rainha Rania, o Rei Hussein bin Talal, seu sogro de abençoada memória sempre manteve os palestinos abrigados em campos de concentração, assim como todos os outros países árabes da época. Em vez de absorvê-los na sociedade jordaniana, eles eram mantidos em condições desumanas em campos de concentração para pressionar Israel e as Nações Unidas. Ninguém queria resolver o "problema" palestino. Ah, é claro que também havia os refugiados judeus dos países árabes! Centenas de milhares de judeus tiveram que fugir de Egito, Líbano, Síria, Iraque, Argélia, Tunísia, Iêmen e Marrocos sem nada, deixando para trás todos os seus pertences e propriedades... Mas Israel não os colocou em campos. Eles foram prontamente absorvidos na sociedade israelense e hoje, uma ou duas gerações depois, são advogados, médicos, professores em Israel. Não há mais um "problema de refugiados judeus". Isso poderia ter acontecido com os pobres palestinos se o Rei Hussein na Jordânia, Gamal Abdel Nasser no Egito e Shukri al-Kwatli e Hafez al-Assad na Síria tivessem feito o mesmo.

Então, Vossa Majestade, achei que deveria saber que seu Reino da Jordânia desempenhou um papel importante na criação da situação em Gaza, onde os terroristas do Hamas lançam milhares de foguetes sobre os civis israelenses e depois usam crianças e mulheres palestinas como escudos - um crime de guerra monstruoso. Até mesmo as escolas da UNRWA, para as quais Vossa Majestade está arrecadando fundos, foram usadas como esconderijos para bombas e foguetes (Ban Ki-moon, o Secretário-Geral da ONU, disse isso. E eu acredito nele).



Mas Vossa Majestade, como Rainha da Jordânia, tem a chance de contribuir significativamente para resolver essa situação. Por favor, diga ao seu marido, o Rei Abdullah II da Jordânia (Que Allah o abençoe), para convencer os líderes árabes a resolver o problema palestino o mais rápido possível. Eles deveriam absorver os palestinos em suas sociedades; eles deveriam reconhecer Israel como um estado e fazer paz com ele (locais religiosos? Israel daria a todos acesso livre e imediato, tenho certeza; Compensação por propriedades perdidas? Isso pode ser resolvido facilmente, também, tenho certeza); eles deveriam parar de educar seus filhos a o diar os judeus; eles deveriam aceitar a igualdade para mulheres e todas as minorias e religiões. Fácil! Tão simples assim!

Então, esta noite, Rainha Rania, quando Vossa Majestade perguntar ao espelho mágico "Espelho, espelho meu, existe alguém mais justa do que eu?", o espelho responderá: "Vossa Majestade, minha Rainha, é a mais justa de todas. Justa não apenas pela beleza que Allah derramou sobre Vossa Majestade, mas também por ser justa com todos".

Que Allah conceda muita saúde e felicidade a Vossa Majestade!

Sergio Simon

São Paulo, Brasil

*Sergio Simon é doutor em Medicina pela Universidade de São Paulo (2003). É autor de várias publicações nacionais e internacionais, além de atuar como oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, onde dirige o Programa de Residência Médica em Cancerologia Clínica e o Programa de Pós-Graduação em Oncologia Clínica. É diretor do Centro Paulista de Oncologia (CPO) e diretor-presidente do Grupo Brasileiro de Estudos Clínicos em Câncer de Mama (GBECAM).