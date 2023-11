Reprodução/Twitter Biden e Xi Jinping se encontram nesta quarta-feira

China e Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (15), em comunicado conjunto, que vão montar um grupo de trabalho bilateral para reunir esforços em prol da transição energética e do combate à poluição.



Nesta quarta-feira, os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden, se reúnem na cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, em São Francisco, na Califórnia.

Na declaração que anuncia o grupo de trabalho, China e Estados Unidos apoiaram a decisão do G20 de triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030. Os países também prometeram combater a poluição de plástico e metano.

A criação do grupo de trabalho é resultado de uma negociação entre os enviados climáticos dos dois países. Chian e Estados Unidos são os países que mais poluem o planeta em termos de emissão de carbono, segundo levantamento da Carbon Atlas divulgado durante a COP 27, em 2022.



No encontro desta quarta-feira, Xi Jinping e Biden visam reduzir as tensões e rivalidades entre os dois países, de acordo com a Casa Branca.