Divulgação/ONU Abrigo da UNRWA na Faixa de Gaza

O comissário da Organização das Nações Unidas para a Palestina, Philippe Lazzarini, disse nesta quarta-feira (8) que, pelo menos, 92 agentes da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) foram mortos na Faixa de Gaza desde o início do conflito entre Israel e o Hamas.



"Já se passou um mês desde o ataque abominável em Israel e a guerra brutal, somada ao cerco apertado em Gaza. Dói-me muito saber que 92 colegas da UNRWA foram mortos. Nunca seremos os mesmos sem eles", disse ele nas redes sociais.

Lazzarini também apelou mais uma vez para um cessar-fogo na região.

A agência afirma que este é o maior número de trabalhadores humanitários mortos num conflito na história do organismo mundial.

Além dos mortos, outros 26 estão feridos.

Após um mês desde o ataque do Hamas que deu início ao conflito, 10.569 pessoas já foram mortas na Faixa de Gaza, de acordo com balanço do Ministério da Saúde palestino divulgado nesta quarta-feira (8). Destes, mais de 4 mil são menores de 18 anos.